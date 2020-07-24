Выброс мусора… проблема остается злободневной

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Выброс мусора, казалось бы, давно уже не актуальная тема в нашем районе. Собственникам квартир и домовладельцам нужно лишь заключить договор с районным УП «Несвижское ЖКХ», и спокойно выносить бытовые отходы в мусорные контейнеры своего многоквартирного дома, в частном секторе выставляемые мусорные мешки и баки будет дважды в месяц, согласно графику, забирать мусоровоз. Однако, как показывает практика, проблема остается злободневной и по сей день. То и дело появляются новые несанкционированные свалки мусора в лесных массивах, в одночасье переполняются контейнерные площадки в местах отдыха придорожного сервиса и местах захоронений.

А ведь, как отмечает начальник Несвижской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Гринкевич, в районе давно отрегулирована вся система сбора и вывоза отходов. По схемам обращения с коммунальными отходами у ЖКХ заключены договоры на вывоз мусора с 99 % собственников. Дачники могут заключить такой договор на 6 месяцев, так сказать, на дачный период. Техника ЖКХ будет забирать мусор с подворий с мая по октябрь включительно. Также в Несвижском районе установлено 1024 контейнера, из которых 644 предназначены для сбора ТБО (твердых бытовых/коммунальных отходов), 380 — для сбора вторичных материальных ресурсов.

— К сожалению, находятся нерадивые граждане, которые, уезжая с дачи, прихватывают с собой мешки с мусором, — говорит Юрий Иванович. — Выбрасывают же они их чаще всего в контейнеры при дороге в местах отдыха или в контейнеры около кладбищ. Причем, оставить там после себя могут не только бытовой мусор, но и сложнобытовую технику. Тем самым, загромождая баки, а ведь те не предназначены для этого. Они служат для сбора мусора, оставляемого туристами и отдыхающими. На кладбищах же контейнеры устанавливаются для того, чтобы граждане во время уборки мест погребений имели возможность избавиться от ритуальных отходов, не захламляя при этом кладбище.

Согласно законодательству, за выброс мусора в несанкционированном месте предусмотрена административная ответственность. За данное правонарушение физическому лицу может быть выписан штраф в размере от 5 до 50 базовых величин, на юридическое лицо — до 1000 базовых величин. Инспекцией в 2020 году за несанкционированное размещение отходов к административной ответственности были привлечены 11 граждан и юридических лиц на сумму 3537 рублей, из них 8 — за несанкционированное размещение отходов в неустановленных местах, 1 — за несанкционированное размещение бытовых отходов на кладбище, 2 — за неизвлечение вторичных материальных ресурсов.

— Каждый человек должен поддерживать чистоту и порядок на своей земле. Это с детства должно укорениться в сознании, — подчеркнул Ю.И. Гринкевич. — Еще раз напоминаю жителям района, что ТБО необходимо размещать на контейнерные площадки согласно договору, заключенному с УП «Несвижское ЖКХ», где оговаривается их место размещения, конкретный день и периодичность вывоза отходов. Причем, если по договору ваша площадка находится на улице Партизанской, то размещать бытовой мусор вы можете только здесь.

Оксана ГРОХ.