С целью пресечения «пьяных» поездок. В Гродненской области ГАИ будет работать в усиленном режиме

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблема нетрезвых водителей вынуждает белорусскую Госавтоинспекцию работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В последнее время только в Гродненской области фактически ежедневно фиксируются подобные нарушения.

С начала 2020 года от управления были отстранены более тысячи водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Неутешительна и статистика погибших и травмированных по их вине.





С целью предупреждения и пресечения «пьяных» поездок дорожные инспекторы уделят особое внимание не только загородным дорогам, но и местам отдыха.