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В Беларуси профтехучилища трансформируют в колледжи

24.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профтехучилища в Беларуси трансформируют в колледжи. Уже подготовлен новый проект кодекса об образовании. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время посещения одного из учебных заведений Минска.

Вице-премьер подчеркнул, что обучающие программы должны быть тесно связаны с производством. Так, в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе учащиеся сразу осваивают станки с программным управлением. Здесь есть и современный смарт-завод с мобильными роботами. Такое оборудование используют на крупных предприятиях страны.

«Идет тесное сопряжение образования и производства. Мы должны учить наших людей тому, что востребовано на производстве. И это обучение должно идти на шаг – на два вперед. То есть мы должны подготовить специалиста. Придя на производство, он должен все переоснащения осуществлять и реализовывать», – сказал Игорь Петришенко.

В этом году в высшие, средние учебные заведения и ПТУ поступят порядка 112 тысяч студентов.



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Теги: Минск
 
 
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Уже подготовлен новый проект кодекса об образовании. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время посещения одного из учебных...
 
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