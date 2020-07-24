Двое минчан привлечены к ответственности за уличные надписи

Источник материала: ОНТ

В Минске задержаны двое мужчин, причастных к порче краской строений, дорожного покрытия и велосипедной дорожки. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В первом случае о незаконной деятельности сообщил в милицию очевидец. Приехавшие на место правоохранители задержали вандала, рисовавшего на плитках и столбах под одним из мостов Минска.

«Сотрудники милиции незамедлительно выбыли по указанному адресу и задержали портившего имущество. Им оказался 45-летний работник одного из столичных банков», - рассказали в милиции.

Объясняя причину своих действий, задержанный объяснил, что таким образом выражает свое мнение. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «осквернение сооружений и порча имущества». Ему грозит штраф, арест или общественные работы.

«Однако форму выражения мужчина выбрал не самую законную. За нанесение оскорбительных надписей в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа либо ареста», - пояснили в ГУВД.

Сообщается, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.

Похожая ситуация произошла в Центральном районе Минска.

В понедельник направляющиеся по Долгиновскому тракту правоохранители заметили примерно в полтретьего ночи человека, который наносил надписи на пешеходной дорожке. Злоумышленник попытался бежать, но был пойман и задержан.

«Правоохранители задержали злоумышленника, который попытался скрыться от них. Им оказался неработающий 35-летний житель столицы», - сообщили в ГУВД.

В милиции мужчина полностью признал свою вину в совершении правонарушения и рассказал, что раскаивается в содеянном.

«Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), а также 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд Центрального района Минска вынес решение о наказании минчанина 10 сутками административного ареста», - рассказали в ведомстве.





Фото: ural-meridian.ru

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