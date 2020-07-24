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Двое минчан привлечены к ответственности за уличные надписи
Источник материала: ОНТ
В Минске задержаны двое мужчин, причастных к порче краской строений, дорожного покрытия и велосипедной дорожки. Об этом
В первом случае о незаконной деятельности сообщил в милицию очевидец. Приехавшие на место правоохранители задержали вандала, рисовавшего на плитках и столбах под одним из мостов Минска.
Объясняя причину своих действий, задержанный объяснил, что таким образом выражает свое мнение. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «осквернение сооружений и порча имущества». Ему грозит штраф, арест или общественные работы.
Сообщается, что ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности.
Похожая ситуация произошла в Центральном районе Минска.
В понедельник направляющиеся по Долгиновскому тракту правоохранители заметили примерно в полтретьего ночи человека, который наносил надписи на пешеходной дорожке. Злоумышленник попытался бежать, но был пойман и задержан.
В милиции мужчина полностью признал свою вину в совершении правонарушения и рассказал, что раскаивается в содеянном.
Фото: ural-meridian.ru
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В Минске задержаны двое мужчин, причастных к порче краской строений, дорожного покрытия и велосипедной дорожки. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома. В...
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