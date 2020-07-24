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Защитить голоса: как избежать фальсификаций на президентских выборах
Источник материала: БДГ
В Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах.
О нем было рассказано 23 июля на агитационном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове. Речь идет о запуске онлайн-проекта «
На сайте избирателям предлагается пошаговая инструкция: перейти в чат с ботом в Telegram или Viber и выбрать способ голосования. Бот предложит выбрать избирательный участок.
«В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа). Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора», - говорится на сайте.
Платформа законна и безопасна, она не нарушает тайны голосования и помогает подсчитать голоса за всех кандидатов любому желающему.
Ранее штаб Бабарико
Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина
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В Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах.
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