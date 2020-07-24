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Защитить голоса: как избежать фальсификаций на президентских выборах

24.07.2020 10:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах.

О нем было рассказано 23 июля на агитационном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове. Речь идет о запуске онлайн-проекта «Голос», которая призван защитить голоса избирателей. При этом сам сайт не является заменой голосования или экзит-полом, на платформе избиратель может сообщить о своем выборе с привязкой к месту голосования.

На сайте избирателям предлагается пошаговая инструкция: перейти в чат с ботом в Telegram или Viber и выбрать способ голосования. Бот предложит выбрать избирательный участок. 

«В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа). Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора», - говорится на сайте.

Платформа законна и безопасна, она не нарушает тайны голосования и помогает подсчитать голоса за всех кандидатов любому желающему.

Ранее штаб Бабарико сообщил, что намерен предложить установить видеокамеры на участках. «Пускай ЦИК это обсуждает и каким-то образом ответит на наши предложения», - сказала представитель штаба. Супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, Вероника Цепкало также выступает за визуализацию выборов, высказывая солидарность со штабом Бабарико.

Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного. Такое решение было обосновано неблагоприятной эпидситуацией в стране.

 
 
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В Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах.
 
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