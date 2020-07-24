Защитить голоса: как избежать фальсификаций на президентских выборах

В Беларуси запущен беспрецедентный проект по защите голосов на предстоящих стране очередных президентских выборах.

О нем было рассказано 23 июля на агитационном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове. Речь идет о запуске онлайн-проекта « Голос », которая призван защитить голоса избирателей. При этом сам сайт не является заменой голосования или экзит-полом, на платформе избиратель может сообщить о своем выборе с привязкой к месту голосования.

На сайте избирателям предлагается пошаговая инструкция: перейти в чат с ботом в Telegram или Viber и выбрать способ голосования. Бот предложит выбрать избирательный участок.

«В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа). Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора», - говорится на сайте.

Платформа законна и безопасна, она не нарушает тайны голосования и помогает подсчитать голоса за всех кандидатов любому желающему.

Ранее штаб Бабарико сообщил , что намерен предложить установить видеокамеры на участках. «Пускай ЦИК это обсуждает и каким-то образом ответит на наши предложения», - сказала представитель штаба. Супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, Вероника Цепкало также выступает за визуализацию выборов, высказывая солидарность со штабом Бабарико.