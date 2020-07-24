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Майк Тайсон подерется с Роем Джонсом 12 сентября

24.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).



Об этом Майк Тайсон сообщил в своем Твиттере

Бой, как и планировалось, будет состоять из восьми раундов.
 
 
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).
 
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