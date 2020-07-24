В конкурсе Марк Формэль выиграла брестчанка!

Источник материала: Виртуальный Брест

Mark Formelle выпустит лимитированную коллекцию с народными символами Беларуси 2020 года





Конкурс на самый креативный символ Беларуси 2020 года, организованный компанией Mark Formelle, стартовал 17 июня и завершился 9 июля. Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Из 850 работ жюри компании выбрало только одну, наиболее ярко олицетворяющую водоворот событий 2020 года. Второго победителя определило народное голосование.

«Мы не ожидали такого отклика. Еще больше удивило, сколько талантливых белорусов живет среди нас. Поэтому выбор нашему конкурсному жюри дался непросто. Внутри было много дебатов и целых 3 тура выборов с 2 лидерами в финале. Очень хотелось, чтобы символ был прост и понятен каждому. Чувство юмора приветствовалось. Второй составляющей была художественная, ведь по условиям конкурса символ-победитель должен украсить новую коллекцию футболок от бренда», – отметили в компании Mark Formelle.

14 июля компания озвучила своего фаворита. Им стала работа Юлии Пешко, графического дизайнера из г.Бреста. К слову, девушка окончила художественную школу и академию искусств по специальности «фотографика».

Свою иллюстрацию, выполненную в трендовой технике лайн-арт, автор прокомментировала так: «Хотелось не использовать что-то банальное, но в то же время ужать мысль так, чтобы КАЖДЫЙ мог понять ее за считанные секунды… Я показала проблему такой, какая она есть, лицом. Кто-то не поймет, кто-то увидит иронию, а кто-то сарказм… Предложенный «рецепт здоровья» – аллегория известной мартовской цитаты, абсурд этого года. От картошки и трактора никуда не денемся, Как Россия от балалайки и медведя».

Пост в социальных сетях с объявлением итогов конкурса вызвал большой резонанс среди подписчиков. Фаворит понравился не всем. В адрес компании пришло множество пожеланий дать возможность народу самому выбрать иллюстрацию с наибольшим эмоциональным откликом. Mark Formelle прислушался к мнению покупателей и учредил еще одну номинацию «Приз народных симпатий». В течение 24 часов подписчики активно голосовали за наиболее понравившийся им вариант.

Победителем народного голосования с отрывом от второго лидера в 2 раза стала иллюстрация Екатерины Остаповой. Девушка увлекалась в школе художеством, но свой дальнейший путь жизненный путь связала с экономикой и цифрами. Однако это не помешало открыть ей в себе талант портретиста.





Идею создания иллюстрации Екатерина объяснила так: «2020 – год, непростой для всех, поэтому, как никогда, важна поддержка, единство народа, сила духа, сплоченность и вера в лучшее. Для меня символ этого года – люди. В такие времена и познается народ».

Стоит отметить, что оба победителя конкурса получают денежное вознаграждение в размере 2020 рублей и возможность выпустить лимитированную коллекцию от Mark Formelle в августе-сентябре 2020 года.

Компания еще раз благодарит все тех, кто поделился своим творческим видением 2020 года. Стоит отметить, что конкурс позволил открыть невероятное количество талантливых художников-иллюстраторов, с которыми бренд не исключает дальнейшее сотрудничество. Посмотреть многочисленные работы конкурсантов можно по хэштегу #ятаквижу2020.