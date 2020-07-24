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Новое видео Прокопьев записал для Лидии Ермошиной
24.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
У Вадима Прокопьева вышло очередное видео. В нем он обратился к главе ЦИК Лидии Ермошиной.
По словам Прокопьева, поступками председателя ЦИК руководит любовь к главе государства.
При этом он заметил, что 97% белорусов не могут быть заложниками этой безответной любви.
«Еще не 9 августа, а вы уже его выбрали, 76%. Все шито-крыто и осталось только объявить», -продолжил ресторатор.
В конце видеоролика он заметил, что не станет отговаривать Ермошину от фальсификаций.
«Мы справимся без вас», - сказал заключительные слова Прокопьев.
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У Вадима Прокопьева вышло очередное видео. В нем он обратился к главе ЦИК Лидии Ермошиной.
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