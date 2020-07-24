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«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Студенческие отряды приступили к работе на областной молодёжной стройке в Гродно. В 2020 году такой статус носит стройплощадка онкологического диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В работах, которые продлятся всё лето, сейчас задействованы более 30 студентов Гродненского университета имени Янки Купалы. В вузе они осваивают специальность «Промышленное и гражданское строительство». Будущие инженеры совмещают возможность заработать летом с отработкой теории на практике.
Полученные навыки пригодятся им в профессии. Если парни готовят участки под закладку фундамента, занимаются армированием стен и помогают каменщикам, то для девушек задачи полегче – им доверили вязать арматуру.
Валерия Микелевич, командир студенческого отряда:
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
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Новости Беларуси. Студенческие отряды приступили к работе на областной молодёжной стройке в Гродно. В 2020 году такой статус носит стройплощадка онкологического...
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