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«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

24.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Студенческие отряды приступили к работе на областной молодёжной стройке в Гродно. В 2020 году такой статус носит стройплощадка онкологического диспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

В работах, которые продлятся всё лето, сейчас задействованы более 30 студентов Гродненского университета имени Янки Купалы. В вузе они осваивают специальность «Промышленное и гражданское строительство». Будущие инженеры совмещают возможность заработать летом с отработкой теории на практике.

«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

Полученные навыки пригодятся им в профессии. Если парни готовят участки под закладку фундамента, занимаются армированием стен и помогают каменщикам, то для девушек задачи полегче – им доверили вязать арматуру. 

«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

Валерия Микелевич, командир студенческого отряда:
Я решила пройти практику в строительном отряде, потому что это связано с моей специальностью и хотела увидеть стройку изнутри, чтобы в последующем работать было проще. Нас обучали, даже показывали, как ложить кладку. Поэтому хоть что-то мы уже умеем.

«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Кроме того, что ребята получат денежное вознаграждение за свою работу, для них мы готовим ещё массу сюрпризов – это культурная программа, это воспитательные мероприятия. Например, раскроем завесу тайны, мы покатаем ребят на теплоходе по Августовскому каналу, мы поиграем с ними в лазертаг, мы объявили конкурс фото онлайн на лучшего бойца студенческого отряда.

«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно

«Хоть что-то мы уже умеем». Студотряды помогают строить онкодиспансер в Гродно


Онкологический диспансер – объект долгожданный в Гродненской области. Ведь западный регион оставался единственным, где не было собственного медицинского центра такого профиля. Диспансер планируют возвести к 2025 году.

Люди в материале: Валерия Микелевич, Анна Саросек

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Студенческие отряды приступили к работе на областной молодёжной стройке в Гродно. В 2020 году такой статус носит стройплощадка онкологического...
 
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