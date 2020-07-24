ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

1 августа в Кобрине пройдет велофестиваль «Viva РОВАР – 2020». Программа

24.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

1 августа в Кобрине пройдет велофестиваль «Viva РОВАР – 2020». Программа

09.00 – 09.45 Сбор и регистрация участников на пл. Ленина;
09.45 – 10.00 Выступления коллективов художественной самодеятельности;
10.00 – 10.10 Приветственные слова организаторов, почетных гостей;
10.10 – 10.15 Инструктаж по технике безопасности сотрудниками ГАИ;
10.20 – 11.00 Велокарнавал по маршруту: ул. Ленина – ул. Советская – ул. Николаева – ул. Дзержинского – ул. ул. Дружбы – ул. Интернациональная – ул. Советская – пл.Ленина;
11.10 – 11.15 Ознакомление с конкурсной программой;
11.30 – 13.30 Конкурсная программа, выступления коллективов художественной самодеятельности;
13.30 – 13.45 Подготовка к награждению участников;
13.45 – 14.00 Награждение победителей и призеров, выступления коллективов художественной самодеятельности, закрытие велофестиваля.

Служба новостей “КВ”.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа в Кобрине пройдет велофестиваль «Viva РОВАР – 2020». Программа
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый после пандемии аукцион стартует в Великобритании: среди лотов – шедевры живописи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика