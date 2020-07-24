1 августа в Кобрине пройдет велофестиваль «Viva РОВАР – 2020». Программа

09.00 – 09.45 Сбор и регистрация участников на пл. Ленина;
09.45 – 10.00 Выступления коллективов художественной самодеятельности;
10.00 – 10.10 Приветственные слова организаторов, почетных гостей;
10.10 – 10.15 Инструктаж по технике безопасности сотрудниками ГАИ;
10.20 – 11.00 Велокарнавал по маршруту: ул. Ленина – ул. Советская – ул. Николаева – ул. Дзержинского – ул. ул. Дружбы – ул. Интернациональная – ул. Советская – пл.Ленина;
11.10 – 11.15 Ознакомление с конкурсной программой;
11.30 – 13.30 Конкурсная программа, выступления коллективов художественной самодеятельности;
13.30 – 13.45 Подготовка к награждению участников;
13.45 – 14.00 Награждение победителей и призеров, выступления коллективов художественной самодеятельности, закрытие велофестиваля.
Служба новостей “КВ”.