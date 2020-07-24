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В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

24.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

В Беларуси с 1 августа вырастет размер государственных пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в стране за предшествующий квартал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Беларуси в II квартале текущего года составила Br1222,4 и увеличилась в сравнении с IV кварталом 2019 года на 5,5%. Соответственно, на столько же процентов вырос и размер пособия.

Так, размер ежемесячного пособия на первого ребенка увеличивается с Br405,48 до Br427,84, на второго и последующих — с Br463,4 до Br488,96, на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет — с Br521,33 до Br550,08.

Данные размеры пособий будут действовать до 31 января 2021 года включительно. Размеры этих выплат пересчитываются дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, составляют: на первого ребенка — 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал; на второго и последующих детей — 40%; на ребенка-инвалида, независимо от очередности его рождения, — 45%.

БЕЛТА. 

 
 
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В Беларуси с 1 августа вырастет размер государственных пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в связи с ростом среднемесячной заработной...
 
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