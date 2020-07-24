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«Мы будем делать настоящих рекордсменов». Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре внимания главы государства также социальная инфраструктура.
Посещая открывшийся спортивно-оздоровительный комплекс в Марьиной Горке, Александр Лукашенко подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги населению, но и готовить спортсменов для национальной команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент также тепло поздравил с юбилеем города местных жителей, которые собрались у здания бассейна. 65 лет назад Марьина Горка получила статус города.
Также довольно долго Александр Лукашенко общался с людьми в частном порядке. Вопросы касались арендного жилья, создания новых рабочих мест, развития дорожной сети.
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Новости Беларуси. В центре внимания главы государства также социальная инфраструктура. Посещая открывшийся спортивно-оздоровительный комплекс в Марьиной...
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