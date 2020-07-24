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«Мы будем делать настоящих рекордсменов». Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке

24.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре внимания главы государства также социальная инфраструктура.

«Мы будем делать настоящих рекордсменов». Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке

Посещая открывшийся спортивно-оздоровительный комплекс в Марьиной Горке, Александр Лукашенко подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги населению, но и готовить спортсменов для национальной команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Мы будем делать настоящих рекордсменов». Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имейте в виду, вы тут не просто должны восстановить футболистов и научить плавать, вы должны туда, в Минск, выдать нам два десятка человек, из которых мы будем уже делать настоящих рекордсменов.

«Мы будем делать настоящих рекордсменов». Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке

«Мы будем делать настоящих рекордсменов». Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке

Президент также тепло поздравил с юбилеем города местных жителей, которые собрались у здания бассейна. 65 лет назад Марьина Горка получила статус города.

Также довольно долго Александр Лукашенко общался с людьми в частном порядке. Вопросы касались арендного жилья, создания новых рабочих мест, развития дорожной сети. 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В центре внимания главы государства также социальная инфраструктура. Посещая открывшийся спортивно-оздоровительный комплекс в Марьиной...
 
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