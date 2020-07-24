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Список дня: фильмы от режиссёра Кристофера Нолана, которые он горячо советует посмотреть

24.07.2020 19:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британский режиссер Кристофер Нолан (создатель «Интерстеллара», «Престижа», «Начала» и так далее) перечислил изданию Far Out свои любимые фильмы. Список состоит из 30 названий. Подавляющее большинство кинокартин, которые привел режиссер, сняли в 20 веке. 

  • «2001 год: Космическая одиссея»;

  • «12 разгневанных мужчин»;
  • «Чужой»;

  • «На западном фронте без перемен»;
  • «Нетерпение чувств»;

  • «Битва за Алжир»;
  • «Бегущий по лезвию»;

  • «Близкие контакты третьей степени»;
  • «Человек на Луне»;

  • «Ради всего человечества»;
  • «Иностранный корреспондент»;

  • «Алчность»;
  • «Стукач»;

  • «Кояанискатси»;
  • «Лоуренс Аравийский»;

  • «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»;
  • «Метрополис»;

  • «Мистер Аркадин»;
  • «Парни что надо»;

  • «Спасти рядового Райана»;
  • «Шпион, который меня любил»;

  • «Дочь Райана»;
  • «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»;

  • «Улица крокодилов»;
  • «Восход солнца»;

  • «Супермен»;
  • «Завещание доктора Мабузе»;

  • «Тонкая красная линия»;
  • «Топкапи»;

  • «Древо жизни».

 
 
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Британский режиссер Кристофер Нолан (создатель «Интерстеллара», «Престижа», «Начала» и так далее) перечислил изданию Far Out свои любимые фильмы. Список состоит из 30...
 
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