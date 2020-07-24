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Список дня: фильмы от режиссёра Кристофера Нолана, которые он горячо советует посмотреть
Источник материала: KYKY>
Британский режиссер Кристофер Нолан (создатель «Интерстеллара», «Престижа», «Начала» и так далее) перечислил изданию Far Out свои любимые фильмы. Список состоит из 30 названий. Подавляющее большинство кинокартин, которые привел режиссер, сняли в 20 веке.
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Британский режиссер Кристофер Нолан (создатель «Интерстеллара», «Престижа», «Начала» и так далее) перечислил изданию Far Out свои любимые фильмы. Список состоит из 30...
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