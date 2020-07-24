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Как изменится рынок кредитования и лизинга в Беларуси

24.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк подготовил проект указа, который ограничивает размеры штрафов банков и лизинговых компаний за просроченные платежи по долгам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной стороны, для бизнеса условия кредитования могут стать более комфортными. С другой – банки не могут работать себе в убыток и риски по кредитам и лизингу так или иначе будут учтены в договоре.

По новому указу запрещено повышать проценты при невозврате кредита, неустойка ограничена 20 % от суммы краткосрочных кредитов. Пеня тоже фиксированная. Банки обязаны снизить повышенные проценты и обеспечить, чтобы меры ответственности за неисполнение обязательств по таким договорам были соразмерны тем расходам, которые они понесли.

Больше новостей экономики за 24 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Нацбанк подготовил проект указа, который ограничивает размеры штрафов банков и лизинговых компаний за просроченные платежи по долгам, сообщили...
 
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