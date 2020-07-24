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«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

24.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Семь дней, более 1 000 километров железнодорожного пути и девять остановок. Такой удивительный вояж совершила команда молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

24 июля брендированный состав встретили в Минске – это завершающая точка на карте путешествия. На протяжении всего пути без малого сто юношей и девушек со всей страны знакомились со знаковыми объектами Беларуси, посещали исторические места и отдавали дань уважения тем, кто сражался за мирное небо.

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

Мария Юркова, участница акции:
Вы знаете, республиканский молодежный поезд это такая уникальная возможность познакомиться с ребятами из разных городов, познакомиться с культурой городов, посмотреть эти города, обменяться контактами, обменяться каким-то опытом, найти новых друзей и просто очень весело провести время

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

Владислав Мандик, участник акции:
Наш проект действительно невероятен. Очень сближает он. Вы видите, тут абсолютно разные области, можно заметить, как все мы объединились. 90 людей практически никто никого не знал, теперь мы все как дружная семья.

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

Во все города молодежь привозила полотнище «Беларусь помнит». Его сшили из практически полутысячи фрагментов, которые собирали в разных регионах нашей страны. На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Размер полотна 12 метров в ширину и 6 в длину. Сразу после прибытия в столицу участники акции возложили цветы у монументального комплекса стелы «Минск – город-герой».

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси
Проект охватил многие темы, достаточно актуальные для нашей страны. Это и «Беларусь помнит», и 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и Год малой родины, и ряд других важных событий, которые проходили, проходят в республике. Они, конечно же, не остались незамеченными молодыми людьми. И отрадно то, что действительно мы наблюдали в онлайн-режиме на специальном сайте, на специальном Telegram-канале, как этот поезд шел по стране, какие проводились мероприятия.

«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск

Молодежный поезд начал свой путь в культурной столице Беларуси – Витебске. Ребята посетили Шклов, Могилев, Гомель, Пинск, Гродно и еще несколько городов. Масштабная акция собрала 100 лучших представителей молодежи со всей страны. В их числе талантливые студенты и учащиеся, спортсмены, парламентарии и волонтеры, представители IT- и блогосферы.

Люди в материале: Мария Юркова, Владислав Мандик, Игорь Карпенко

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Семь дней, более 1 000 километров железнодорожного пути и девять остановок. Такой удивительный вояж совершила команда молодежного поезда...
 
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