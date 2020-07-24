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«Наш проект действительно невероятен». Молодёжный поезд прибыл в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Семь дней, более 1 000 километров железнодорожного пути и девять остановок. Такой удивительный вояж совершила команда молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июля брендированный состав встретили в Минске – это завершающая точка на карте путешествия. На протяжении всего пути без малого сто юношей и девушек со всей страны знакомились со знаковыми объектами Беларуси, посещали исторические места и отдавали дань уважения тем, кто сражался за мирное небо.
Мария Юркова, участница акции:
Владислав Мандик, участник акции:
Во все города молодежь привозила полотнище «Беларусь помнит». Его сшили из практически полутысячи фрагментов, которые собирали в разных регионах нашей страны. На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Размер полотна 12 метров в ширину и 6 в длину. Сразу после прибытия в столицу участники акции возложили цветы у монументального комплекса стелы «Минск – город-герой».
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси
Молодежный поезд начал свой путь в культурной столице Беларуси – Витебске. Ребята посетили Шклов, Могилев, Гомель, Пинск, Гродно и еще несколько городов. Масштабная акция собрала 100 лучших представителей молодежи со всей страны. В их числе талантливые студенты и учащиеся, спортсмены, парламентарии и волонтеры, представители IT- и блогосферы.
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Новости Беларуси. Семь дней, более 1 000 километров железнодорожного пути и девять остановок. Такой удивительный вояж совершила команда молодежного поезда...
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