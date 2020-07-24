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Глава Белтелерадиокомпании заявил, что часть СМИ в Беларуси стала на антигосударственные рельсы
Источник материала: ОНТ
Часть средств массовой информации в Беларуси стала на антигосударственные рельсы, считает председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Такое мнение он высказал в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1»,
Он также считает, что плюрализма мнений в таких СМИ нет, при этом идет травля оппонентов.
Тем временем, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов заявил, что деятельность отдельных СМИ нельзя назвать журналистикой.
Он назвал их стримы с уличных акций подрывной и деструктивой работой, которая координирует протесты.
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Часть средств массовой информации в Беларуси стала на антигосударственные рельсы, считает председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Такое мнение он...
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