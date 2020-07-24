В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время в 115 зенитном ракетном полку подходит к завершению одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделяется именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.





3-й зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка, принимает активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывает вопросы слаженности своих подразделений. В период с 21 по 24 июля проходит ряд мероприятий, основными из которых являются: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению.





Большое внимание уделяется подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.





Все задачи, стоящие перед подразделением, должны быть выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и, как следствие, мирное небо над нами.



