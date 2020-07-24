ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

24.07.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время в 115 зенитном ракетном полку подходит к завершению одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделяется именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

3-й зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка, принимает активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывает вопросы слаженности своих подразделений. В период с 21 по 24 июля проходит ряд мероприятий, основными из которых являются: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению.

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

Большое внимание уделяется подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

Все задачи, стоящие перед подразделением, должны быть выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и, как следствие, мирное небо над нами.

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС
В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В настоящее время в 115 зенитном ракетном полку подходит к завершению одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белая лента – понятная заимствованная символика или откровенная манипуляция? Рубрика «Будет дополнено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика