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В 115-м зенитном ракетном полку проводятся учения: развернули комплекс С-300ПС
24.07.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В настоящее время в 115 зенитном ракетном полку подходит к завершению одно из основных мероприятий боевой учебы – это тактико-строевые занятия, на которых основное внимание уделяется именно практическим действиям личного состава при выполнении боевой задачи.
3-й зенитный ракетный дивизион, как одно из боевых подразделений полка, принимает активное участие в тактико-строевых занятиях, отрабатывает вопросы слаженности своих подразделений. В период с 21 по 24 июля проходит ряд мероприятий, основными из которых являются: обучение личного состава правильным и слаженным действиям при выполнении мероприятий перевода в высшие степени боевой готовности; отработка вопросов охраны и обороны военного городка; практическая подготовка подразделений в ходе выполнения задач по предназначению.
Большое внимание уделяется подготовке и отработке учебных задач на специальной технике, слаженным и своевременным действиям всего личного состава.
Все задачи, стоящие перед подразделением, должны быть выполнены в полном объеме, только от слаженных и организованных действий наших военнослужащих зависит боеспособность нашего государства и, как следствие, мирное небо над нами.
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