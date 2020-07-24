Белая лента – понятная заимствованная символика или откровенная манипуляция? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Электоральная кампания – это время, когда каждый гражданин может повлиять на будущее своей страны. Мотивы могут быть разными: одни заботятся об общих интересах, другие – об интересах личных. И как раз эти мотивы отражаются в бюллетене напротив фамилии одного из кандидатов. Есть, впрочем, и третьи – тоже со своими мотивами. Они могут быть разными, но методология достижений целей во многом схожа в разных странах. Основа при этом – понятная каждому символика и незаметная манипуляция. Об этом – в рубрике «Будет дополнено».

Нахожусь в Минске. Поэтому могу поделиться персональным видением внутрибелорусской темы. Два нюанса.

Первый: я держу своё мнение при себе, если не уверен, что вижу картину целиком. И если бы так делали все, толку было бы больше.

И второй: сегодняшняя тема лично для меня в дополнении не нуждается. В ней всё настолько понятно, что даже скучно. Но зрителям может быть интересно. Меня зовут Игорь Тур, и сегодня я дополню тему белых лент, которые своим сторонникам предлагает носить объединённый штаб альтернативных кандидатов в президенты.

Для начала – про встречи альтернативщиков с электоратом. Две-три тысячи участников говорят о том, что какая-то поддержка есть. А ещё о том, что законные мероприятия проводить можно. Никто ведь ничего не разгонял на неделе, верно?

Ничего не имею против союза «трёх граций». Симпатичные девушки, каждая по-своему, наверняка талантливые. Но речь не о них, а о методологии. Сначала дамы вместо разработки политической программы запустили в интернет тему альтернативного толкования голливудского жеста Сойки-пересмешницы – и толком не пояснили смысл. Такое ощущение, что предлагается «любить-бить-резать».

Но жестикуляцию сложно вывести в оффлайн, поэтому грации предложили своим сторонникам обозначать себя ещё и белыми лентами.

Чтобы не задеть никого ничем (кроме своей причёски и уважения к рок-коллективу My Chemical Romance), не буду глубоко вдаваться в историю обозначения себя белым цветом. Там будет много неприятного... И даже не буду шутить про то, что белый – цвет капитуляции. Но так уж вышло, что я по разным причинам хорошо знаю историю белых лент в протестной России в 2011-2012 годах.

Белые ленты предлагалось носить тем, кто хочет «разрушить нынешнюю, негодную Россию, и с белого листа построить новую». Носить ленты любых цветов не запрещено ни у них, ни у нас. Вопросы есть как раз к разрушению государства.

Дальше с лентами произошло следующее: их ношение активно пиарилось и в интернете, и на опальных телеканалах типа «Дождя». Показывали толпу из пяти человек, заявляли о массовости – и массовость тех россиян, которые податливы к манипуляции, действительно выросла. Следующим инструментом, который, вероятно, будет и у нас, стала принудительная лентизация. Вам будут предлагать белую ленту на улице – надену, прикольно. Затем вы утром увидите ленту, повязанную на своей машине – оставлю, прикольно. Так создастся картинка якобы широких масс с настроением протеста, которые (это важно), свои идеалы готовы отстаивать. Но свои ли это идеалы?

Зимой 2012-го «белоленточникам» в России предложили собираться на митингах. Многие пошли – ношу ведь, как-то неудобно перед людьми сдавать назад. Постояли, поговорили, никаких проблем. 6 мая того же года на Болотной площади в Москве людей с белыми лентами призвали к насилию. Это закончилось серьезной дракой с кучей пострадавших: как физически, так и юридически – загуглите «болотное дело». Протесты тут же сошли на нет.

А потом начали выясняться подробности. Сначала всплыло видео, на котором якобы авторы концепции белых лент ходят в гости к послу США Майклу Макфолу, специалисту по цветным революциям. Затем стало нарастать отторжение вчерашних лидеров типа Алексея Навального, которые обещали толпу привести в светлую политическую точку А, а привели только себя, и в экономическую точку Б. У всех всё хорошо, кроме разочарованных людей, которых втянули в драку и подставили под Уголовный кодекс. Те, кто собирается носить ленты, не поленитесь, изучите, как сейчас в России относятся к тем лидерам белоленточного движения.

Я не знаю, какие планы у объединённого штаба. Я даже не знаю, их ли это планы. Есть многое на свете, друзья граций, что и не снилось вашим мудрецам. Я всего лишь рассказываю, что в России после призыва носить белые ленты появилось предложение собираться в митинги, затем – требование к силовому противостоянию с полицией, и как итог – «с уголовными последствиями, россияне, разбирайтесь сами».

Имейте своё мнение, изучайте политическую ситуацию, носите ленты любого цвета, если хотите. Но что дальше? Я вижу два варианта. Первый – точное копирование российской идеи. Сами выборы – несущественны, а вот призыв к побоищу с правоохранительными органами, скажем, в день инаугурации президента – вот это тема. И вариант второй. Грации могли выбрать любой другой цвет. Но выбрали белые ленты… Опороченные, униженные, вызывающие сегодня в России отторжение, боль и чувство обмана у тех, кто их сам когда-то надевал. Это похоже на какую-то сознательную штабную глупость.

И если это так, то альтернативные кандидаты намеренно совершают кучу ошибок с главной целью – ни в коем случае не победить 9 августа, но подставить соратников и обвинить в этом кого-то другого.

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