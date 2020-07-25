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Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке

25.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке

Главе государства доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады, он ознакомится с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения. Президент посетил музей истории и боевой славы бригады, после чего встретился с воинским коллективом.

Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке
Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке

Во время рабочей поездки Александр Лукашенко также посетил открывшийся в Марьиной Горке бассейн «Аквамарин» и ознакомился с перспективами строительства в области объектов социальной инфраструктуры.

5-я бригада специального назначения была сформирована в Марьиной Горке 1 января 1963 года. Ее военнослужащие в 1985-1988 годах воевали в Афганистане (для этого был создан 334-й отдельный отряд специального назначения), а в начале 1990-го выполняли правительственное задание по стабилизации обстановки в Армянской ССР.

В сентябре 2002 года Александр Лукашенко вручил 5-й бригаде новое Боевое Знамя воинской части взамен советского и Грамоту Президента Беларуси. С мая 2007 года воинское формирование входит в состав сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке

Бригада предназначена для выполнения разведывательных и специальных задач как в глубоком тылу противника, так и на своей территории. Она состоит из управления бригады, пяти отрядов спецназначения, в том числе двух офицерских, и подразделений обеспечения. На ее вооружении находятся автомобили повышенной проходимости «Богатырь», «Дракон» и стрелковое вооружение (автоматы и пулеметы, снайперские винтовки и другое).

Лукашенко посетил 5-ю бригаду спецназначения в Марьиной Горке
 
 
По материалам БелТА

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального...
 
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