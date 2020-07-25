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Прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей Беларуси

25.07.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей Беларуси

Работа коммунальных служб, благоустройство улиц и дворов, земельные споры – любые волнующие вопросы можно сегодня задать представителям власти.

С 9:00 до 12:00 в исполкомах по всей стране пройдут прямые телефонные линии. Когда проложат дорогу, как наладить работу автолавки в своём районе и почему задерживают пенсию – чиновникам важно всё, что волнует людей. Каждое обращение берут на контроль. Если проблема не требует отлагательств, готовы выехать на место сразу.  

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Работа коммунальных служб, благоустройство улиц и дворов, земельные споры – любые волнующие вопросы можно сегодня задать представителям власти. С 9:00 до 12:00 в...
 
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