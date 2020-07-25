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Крупнейший производитель текстиля «Барановичское хлопчатобумажное объединение» возвращается к выпуску основной продукции
Источник материала: ОНТ
Крупнейший производитель текстиля – Барановичское хлопчатобумажное объединение –возвращается к выпуску основной продукции.
Это домашний текстиль из натуральных тканей. Но в период непростой эпидемиологической обстановки предприятие переориентировалось и одним из первых в стране начало выпускать защитные маски. Объемы доходили до 80 тыс. штук в сутки. Работали нон-стоп, но благодаря этому удалось сохранить коллектив – а это больше 2000 человек.
Из-за глобальной остановки работы мировых производств, спрос на текстильную продукцию вырос, увеличивается и экспорт. Кредитные ресурсы на заводе намерены вложить в инновационную продукцию – негорючие и антивирусные ткани. Уже в сентябре Барановичское предприятие рассчитывает выйти на полную загрузку мощностей.
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Крупнейший производитель текстиля «Барановичское хлопчатобумажное объединение» возвращается к выпуску основной продукции
Крупнейший производитель текстиля – Барановичское хлопчатобумажное объединение –возвращается к выпуску основной продукции. Это домашний текстиль из...
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