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Крупнейший производитель текстиля «Барановичское хлопчатобумажное объединение» возвращается к выпуску основной продукции

25.07.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупнейший производитель текстиля «Барановичское хлопчатобумажное объединение» возвращается к выпуску основной продукции

Крупнейший производитель текстиля – Барановичское хлопчатобумажное объединение –возвращается к выпуску основной продукции.

Это домашний текстиль из натуральных тканей. Но в период непростой эпидемиологической обстановки предприятие переориентировалось и одним из первых в стране начало выпускать защитные маски. Объемы доходили до 80 тыс. штук в сутки. Работали нон-стоп, но благодаря этому удалось сохранить коллектив – а это больше 2000 человек.

Иван Турчак, генеральный директор Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения: «Развернулись и вместо постельного белья стали производить маски. Порядка 20% от легпрома, мы одно из предприятий, которое продавало на экспорт, и на Европу, это показывает потенциал предприятия».

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: «У них сегодня проблема, во всех, не только промышленных, вот этот кассовый разрыв, когда уменьшилась выручка, а сегодня, чтобы добавить в производство нужно вложить, купить те же материалы и сырье, поэтому этот вопрос решен. Есть в рамках 103 Указа Президента схема, механизм – под гарантию правительства они получают кредитные ресурсы».

Из-за глобальной остановки работы мировых производств, спрос на текстильную продукцию вырос, увеличивается и экспорт. Кредитные ресурсы на заводе намерены вложить в инновационную продукцию – негорючие и антивирусные ткани. Уже в сентябре Барановичское предприятие рассчитывает выйти  на полную загрузку мощностей.

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Крупнейший производитель текстиля – Барановичское хлопчатобумажное объединение –возвращается к выпуску основной продукции. Это домашний текстиль из...
 
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