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Молодёжный поезд завершил путешествие по Беларуси
Источник материала: ОНТ
Конечная станция – Минск. Молодёжный поезд завершил путешествие по Беларуси.
Талантливые студенты, молодые учёные, спортсмены, волонтёры – около 100 пассажиров проехали по всем регионам. Позади не только сотни километров, но и творческие встречи, семинары, посещение знаковых мест. Поездка помогла ещё лучше узнать родную страну.
Завершили путешествие памятными событиями – торжественным возложением венков к стеле «Минск – город-герой». Музею истории Великой Отечественной войны молодёжь передала полотнище «Беларусь помнит». На нём имена героев каждого города, через который следовал поезд.
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Конечная станция – Минск. Молодёжный поезд завершил путешествие по Беларуси. Талантливые студенты, молодые учёные, спортсмены, волонтёры – около 100 пассажиров...
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