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Молодёжный поезд завершил путешествие по Беларуси

25.07.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конечная станция – Минск. Молодёжный поезд завершил путешествие по Беларуси.

Талантливые студенты, молодые учёные, спортсмены, волонтёры – около 100 пассажиров проехали по всем регионам. Позади не только сотни километров, но и творческие встречи, семинары, посещение знаковых мест. Поездка помогла ещё лучше узнать родную страну.  

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Проект охватил многие темы, достаточно актуальные для нашей страны. Это и «Беларусь помнит», и 75-летие Победы белорусского народа в ВОВ, и год малой родины. Молодежь была искренна в своем посыле - сказать, что мы, молодежь Беларуси, чтим свои традиции, чтобы двигаться вперед и созидать нашу красивую Беларусь».

Завершили путешествие памятными событиями – торжественным возложением венков к стеле «Минск – город-герой». Музею истории Великой Отечественной войны молодёжь передала полотнище «Беларусь помнит». На нём имена героев каждого города, через который следовал поезд. 

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Теги: Минск
 
 
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Конечная станция – Минск. Молодёжный поезд завершил путешествие по Беларуси. Талантливые студенты, молодые учёные, спортсмены, волонтёры – около 100 пассажиров...
 
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