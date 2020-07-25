порталу tut.by. "Я планирую делать пресс-конференции в Москве, в Украине, в одной из европейских стран и в США. Если эпидемиологическая ситуация не помешает, я проеду с рядом пресс-конференций, расскажу, что происходит в Беларуси", - сказал Цепкало в интервьюtut.by.





Политик также заявил, что будет призывать Россию, ЕС и США "не признавать выборы, если они будут фальсифицированы".













"Я хочу показать сущность белорусского режима. Считаю, что мы и так уже немало сделали, что показали, что Лукашенко изгой в определенном лице у белорусского общества, а сейчас моя задача будет показать, что он таким является и в мире. Чтобы он был изгоем и внутри страны, если он фальсифицирует выборы, и чтобы таким же образом его воспринимали и за рубежом", - подчеркнул он.





Ранее в пятницу стало известно, что Валерий Цепкало покинул территорию Беларуси минувшей ночью и сейчас находится в Москве вместе с детьми.





Как сообщалось, выборы президента Беларуси будут проходить практически без международного наблюдения. Наблюдение будет проводить только миссия от СНГ.





МИД Беларуси 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Однако, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Беларусью обязательствам.





Кроме того, 22 июля Центризбирком ограничил число национальных наблюдателей на участках во время голосования. Ранее в Беларуси не было никаких ограничений на количество национальных наблюдателей. По состоянию на 20 июля, ЦИК аккредитовал 42 856 национальных наблюдателей за президентскими выборами. Среди них большинство представляют провластные общественные объединения - 31 186 человек. Всего в Беларуси 5 767 участков, с учетом принятого ограничения на них смогут допустить всего 28,8 тыс. наблюдателей.





Решение ЦИК вызвало резкую критику правозащитного сообщества, которое заявило, что "власти искусственно создали условия, при которых независимое наблюдение за этапом голосования и подсчета голосов было фактически прекращено, проведение голосования и подсчет голосов в таких условиях противоречит стандартам свободных, справедливых и демократических выборов".



