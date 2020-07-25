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Девять человек погибли в результате ДТП в Боливии

25.07.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девять человек погибли в результате ДТП в Боливии

Как минимум девять человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Боливии. Столкнулись микроавтобус и грузовик. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на Fides.

По предварительным данным, у микроавтобуса не работала одна фара. В темноте водитель грузовика принял встречный автомобиль за мотоцикл.

Пострадавших госпитализировали. Начато расследование.

Фото: Fides

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Как минимум девять человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Боливии. Столкнулись микроавтобус и грузовик. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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