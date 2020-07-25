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Фотофакт: как перед приездом Лукашенко маскировали недостатки новой поликлиники в Гомеле

25.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле 21 июля Александр Лукашенко торжественно открыл поликлинику, которую строили более десяти лет. Гомельчане заметили интересные особенности здания.


Фото: Белта



На фото, которое сделал гомельчанин, видна изолента, которой, очевидно, строители или сотрудники прикрыли зазор. Снимок был опубликован в «Гомельском чате конструктивных изменений».

С точки зрения функциональной нагрузки такое ноу-хау выглядит бесполезным и остается только гадать, зачем было его использовать. Возможно, это было сделано для прикрытия зазора между металлическими конструкциями, чтобы издалека все выглядело в одном цвете.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 21 июля Александр Лукашенко торжественно открыл поликлинику, которую строили более десяти лет. Гомельчане заметили интересные особенности здания.
 
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