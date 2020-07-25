Фотофакт: как перед приездом Лукашенко маскировали недостатки новой поликлиники в Гомеле





Фото: Белта













опубликован в «Гомельском чате конструктивных изменений». На фото, которое сделал гомельчанин, видна изолента, которой, очевидно, строители или сотрудники прикрыли зазор. Снимок былв «Гомельском чате конструктивных изменений».





С точки зрения функциональной нагрузки такое ноу-хау выглядит бесполезным и остается только гадать, зачем было его использовать. Возможно, это было сделано для прикрытия зазора между металлическими конструкциями, чтобы издалека все выглядело в одном цвете.



