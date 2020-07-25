Сегодня — День пожарной службы. К особой миссии готовы!

Источник материала: Вороновская газета





В канун Дня пожарной службы молодых специалистов торжественно приняли в ряды Вороновского РОЧС. Они присягнули на верность своему государству и народу, подтвердили готовность с честью и достоинством выполнять профессиональный долг и следовать девизу спасателей «Профессионализм. Отвага. Честь».

Старший пожарный Андрей Пилипайть пошел по стопам своего отца, более четверти века служившего в рядах вороновских огнеборцев диспетчером ЦОУ. Пожарный Валерий Каркота тоже хотел носить на своих плечах погоны, но не МВД, как отец, а МЧС. Поэтому и специальное образование получил в Солигорском горно-химическом колледже. Пограничную форму на боевую одежду пожарного сменил старший сержант Кирилл Дудевич. Заступая на дежурства, молодые люди учатся принимать вызов стихии, действовать слаженно и профессионально на месте ЧП.

Практически в одно время с ними приступил к исполнению обязанностей инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Вадим Хлюст. Выпускник Университета гражданской защиты МЧС приехал на Вороновщину из Минской области по распределению.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.