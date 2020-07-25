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Торфяную отрасль ждут изменения

25.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО "Торфобрикетный завод Дитва".




"Документ в высокой степени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи - по увеличению объемов реализации продукции, увеличению выручки, улучшению качественных показателей, а это рост производительности труда и заработной платы", - отметил Виктор Каранкевич.

Торфяная промышленность играет важную роль в энергетической безопасности страны, добавил он. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%. "Есть все условия для увеличения этого числа", - уверен министр.

В соответствии с поручениями главы государства системно модернизируются основные производственные фонды торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. "Дитва - не исключение. Это образец работы торфопредприятия - современное производство, одно из лучших", - констатировал руководитель ведомства.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. По его добыче страна занимает четвертое место в мире, а по производству торфобрикетов - первое. В торфяной промышленности работают около 3 тыс. человек.
 
 
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Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО...
 
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