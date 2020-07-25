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Более 325 тысяч белорусов зарегистрировались на платформе «Голос»
Источник материала: Партизан
Уже более 325 тыс. избирателей зарегистрировались в онлайн-платформе "Голос", предназначенной для защиты голосов белорусов на выборах 9 августа 2020 года.
Платформа была разработана при поддержке инициативы «Честные люди» и анонсирована 23 июля на встрече кандидата в президенты Светланы Тихановской со своими избирателями.
Платформа предполагает использование мессенджеров Telegram и Viber и требует от избирателя определенных действий.
- отправить свой выбор в чат-бот в Telegram или Viber
- прийти на участок для голосования в день выборов
- заполнить бюллетень, выданный комиссией
- сфотографировать бюллетень в кабинке на участке
- отправить фото бюллетеня в чат-бот “Голоса” в Telegram или Viber, чтобы подтвердить свой голос.
«Платформа “Голос” не заменяет собой голосование и не является экзитполом. Избиратели сами сообщают о своем выборе», -
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Уже более 325 тыс. избирателей зарегистрировались в онлайн-платформе "Голос", предназначенной для защиты голосов белорусов на выборах 9 августа 2020 года.
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