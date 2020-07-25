Минчанке компенсировали зря потраченный жетон, когда из-за протестов закрывали станции метро

Источник материала: Tut.by

Минчанка Бронислава вечером 15 июля решила съездить в центр, посмотреть, что происходит. Не скрывает, ехала в том числе поддержать народ, тогда в ЦИК стала огромная очередь из желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. До нужной ей «Октябрьской» женщина не добралась, так как поезд не останавливался на центральных станциях по рекомендации милиции. Женщина вернула средства за проезд. Как — в материале TUT.BY.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Бронислава говорит, что 15 июля она выехала из «Кунцевщины» в центр города, чтобы посмотреть, что происходит.

— На входе мне никто ничего не сказал, проверяющий сидел в своей кабинке. Уже когда поезд подходил к станции, объявили, что метро не останавливается для высадки пассажиров на станциях «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», — говорит Бронислава.

Женщина стала возмущаться, ее поддержали и другие пассажиры.

— Но могли бы объявить сразу — я бы на троллейбусе доехала. Еще одна женщина спрашивала: «А что это у нас, военное положение, что метро не останавливается?». С одной из пассажирок мы решили на выходе из метро требовать деньги, потому что, мы считаем, если неполадки в метро, то должны предупреждать пассажиров на входе.

Выйдя на «Немиге», пассажиры обратились в кассу, там изначально им отказали в возврате средств — говорили, что нужно проверить по камерам наблюдения, входили ли женщины в метро.



Фото: читатель TUT.BY

Бронислава признается, с работниками метро она общалась на повышенных тонах: «Потому что нас довели до такого состояния, с нами так обращаются!».

— Рядом проходили работницы метро, они сказали кассиру выписать возврат. В итоге товарный чек выписали нам и парню.

Заявлений пассажиры не заполняли, стоимость проезда им вернули не деньгами, а товарным чеком на 70 копеек, на котором указана позиция (жетон), количество и сумма.

В каком правовом поле находится решение этого вопроса и какой механизм возврата средств мы спросили у Минского метрополитена. Когда придет ответ на наш запрос, мы его опубликуем.