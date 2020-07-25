Они такие разные, но схожие в одном…

Источник материала: Вороновская газета





В Вороновском РОЧС служат три спасателя-однофамильца. Они не родственники, в профес-сию пришли в разное время, и каждый своей дорогой. Знакомимся с этими бойцами, которые обеспечивают нашу безопасность.

ТАДЕУШ

Полжизни в огнеборцах Тадеуш Андруконис. Он один из немногих, кто еще на боевом посту в возрасте «за 50». За плечами 25 лет службы, но мужчина подтянут, бодр и готов дальше нести боевую вахту ради безопасности земляков. Недавно с водителем Радунского аварийно-спасательного поста продлили контракт еще на три года. Новость стала отличным подарком к юбилею, который Тадеуш Иосифович отпраздновал этим летом. В рядах радунских пожарных остались единицы тех «хлопцев», с кем в 1990-х начинали службу. На смену пришла молодежь. О ней опытный водитель хорошо отзывается, считает, что и у них старшему поколению есть чему поучиться.

АЛЕКСАНДР

Лет пять назад Александр Андруконис и предположить не мог, что День пожарной службы станет его профессиональным праздником. Выпускник аграрного вуза принял взрослое серьезное решение — служить в МЧС.

— Мама всегда хотела, чтобы я выбрал военизированную структуру, — рассказывает Александр. — Но я не горел желанием, она не настаивала. Вообще в 17 лет у меня не было четкого ориентира в конкретную сферу, но была цель — получить высшее образование. Выбрал специальность, связанную с техникой, в Белорусском аграрно-техническом университете. Учился на платном отделении, поэтому и трудоустраивался не по распределению, а на свое усмотрение.

Друг Александра служил на пожарном посту в Заболоти, и, бывало, в разговорах с ним обсуждался такой вариант. По здоровью и физическим данным Александр оказался годным к службе в рядах огнеборцев. Вернулся в свой район. Сейчас пожарный стажируется в Вороновском РОЧС. Ему еще нужно получить специальный допуск, чтобы полноценно выполнять боевые задачи на месте ЧП. Так что в ближайшее время дипломированному инженеру-механику снова предстоит учиться — в филиале Университета гражданской защиты МЧС. Целевую трехмесячную командировку в вуз спасателей Александр ждет с интересом, ведь она поможет обрести необходимые профессиональные навыки.

ОЛЕГ

Олег Андруконис — одноклассник и друг Александра. Тот самый, что помог ему сориентироваться с трудоустройством. Он третий год работает водителем на аварийно-спасательном посту в Заболоти. Пришел сразу после службы в армии. Считает, нашел то, к чему лежит душа. Не жалеет, что вскоре после поступления забрал документы из Лидского технического колледжа. Технику Олег любит, с коллективом повезло. На посту служит практически одна молодежь.

— Трудно описать словами, что чувствуешь, когда впервые приезжаешь на пожар. Наверное, растерянность какую-то… Но уже в следующий раз мысли и эмоции совсем другие, потому что в уме есть четкий план, как действовать, — вспоминает первые шаги в профессию Олег.

А еще с первого выезда на вызов он запомнил ритуал посвящения в огнеборцы. Его как новичка облили водой с головы до пят. Но какие уж тут обиды? Традиция есть традиция!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.