Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым

lenta.ru со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщаетсо ссылкой на ТАСС.





О исчезновении Иваницкого сообщили 24 июля. 82-летний бывший спортсмен, проживавший в Рузском районе Подмосковья, вышел из дома и не вернулся. Родственники Иваницкого обратились в полицию. Предполагалось, что экс-спортсмен мог утонуть в реке.





Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965).





После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.







