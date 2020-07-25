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Пять человек погибли из-за проливных дождей в Южной Корее

25.07.2020 11:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек погибли из-за проливных дождей в Южной Корее

Как минимум пять человек погибли, еще четверо пострадали от наводнений и ураганного ветра в южных регионах Республики Корея. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на центральный штаб азиатской страны по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

От ударов стихии пострадали города Ульсан и Пусан. Там в час выпадало более 80 мм осадков. Из-за дождей возникли многочисленные оползни и подтопления, городские улицы превратились в реки. В своих машинах во время затопления туннеля в Пусане погибли три человека.

Более 200 человек были эвакуированы. Без электричества в провинции Кенгидо остались более 1,1 тысячи домов.

Сильные дожди сопровождаются штормовым ветром. Буйство стихии в Южной Корее продолжается.

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Как минимум пять человек погибли, еще четверо пострадали от наводнений и ураганного ветра в южных регионах Республики Корея. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
 
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