|
Пять человек погибли из-за проливных дождей в Южной Корее
Источник материала: ОНТ
Как минимум пять человек погибли, еще четверо пострадали от наводнений и ураганного ветра в южных регионах Республики Корея. Об этом
От ударов стихии пострадали города Ульсан и Пусан. Там в час выпадало более 80 мм осадков. Из-за дождей возникли многочисленные оползни и подтопления, городские улицы превратились в реки. В своих машинах во время затопления туннеля в Пусане погибли три человека.
Более 200 человек были эвакуированы. Без электричества в провинции Кенгидо остались более 1,1 тысячи домов.
Сильные дожди сопровождаются штормовым ветром. Буйство стихии в Южной Корее продолжается.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как минимум пять человек погибли, еще четверо пострадали от наводнений и ураганного ветра в южных регионах Республики Корея. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)