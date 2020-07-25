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Бешеная лиса пробралась в дом и укусила лежавшую в кровати женщину
Источник материала: ОНТ
В Северной Каролине (США) бешеная лиса напала на лежавшую в кровати женщину. Историю
В ночь на 19 июля Джули Лофлин находилась дома. Американка лежала в кровати. Женщина увидела, как через дверцу для собаки вошла лиса.
Животное направилось к хозяйке дома. Лиса прыгнула на кровать и укусила женщину за ногу. Лофлин долго не могла вырваться и вызвать экстренные службы.
До приезда полиции и медиков Джули 12 минут держала лису за шею. Женщина призналась, что все это время молилась и боялась умереть после укуса бешеного животного.
22 июля было подтверждено, что лиса заражена бешенством. Лофлин сделали несколько уколов. Джули рада, что ее собака и соседские питомцы не пострадали.
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В Северной Каролине (США) бешеная лиса напала на лежавшую в кровати женщину. Историю рассказывает Big Country. В ночь на 19 июля Джули Лофлин находилась дома. Американка...
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