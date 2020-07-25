Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Качество, которое ты больше всего ценишь в людях?

Руслан Алехно, певец:

Преданность.

Вадим Щеглов:

Чего ты никогда не простишь?

Руслан Алехно:

Я думаю, что, всё-таки, наверное, предательства.

Вадим Щеглов:

Поступок, о котором сожалеешь до сих пор?

Руслан Алехно:

Не знаю даже такого.

Вадим Щеглов:

На что бы никогда не потратил деньги? Руслан Алехно:

На что бы… Да мне кажется, я на всё трачу деньги.

Вадим Щеглов:

Человек, который изменил для тебя всё?

Руслан Алехно:

Это моя дочка.

Вадим Щеглов:

О чём ты мечтаешь?





Руслан Алехно:

О сыне.

Вадим Щеглов:

Человек успешен, когда…

Руслан Алехно:

Когда остаётся человеком.

Вадим Щеглов:

Музыка – это…

Руслан Алехно:

Музыка – это жизнь.

Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»

Вадим Щеглов:

Слава – это…

Руслан Алехно:

Слава – это часть профессии.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Руслан Алехно:

Любовь – это Вселенная.

Вадим Щеглов:

Успех? Руслан Алехно:

Успех – это труд.

Вадим Щеглов:

Деньги?

Руслан Алехно:

Деньги – это средство для существования.

Вадим Щеглов:

Деньги или успех?

Руслан Алехно:

Деньги, деньги. Да я шучу! Успех.

Вадим Щеглов:

Оказавшись перед Господом, что ты Ему скажешь?

Руслан Алехно:

Прости меня, Господи.

Также в интервью Руслан Алехно рассказал:

– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу

– о Бузовой, «Песнярах» и вкусах зрителей

– каково петь под «фанеру»

– о своём райдере

– почему белорусов любят за рубежом

Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.