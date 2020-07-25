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Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Певец откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Руслан Алехно, певец:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Вадим Щеглов:
Руслан Алехно:
Также в интервью Руслан Алехно рассказал:
– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу
– о Бузовой, «Песнярах» и вкусах зрителей
– каково петь под «фанеру»
– о своём райдере
– почему белорусов любят за рубежом
Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Качество, которое ты больше всего ценишь в людях? Руслан Алехно,...
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