ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы

25.07.2020 13:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Качество, которое ты больше всего ценишь в людях?

Руслан Алехно, певец:
Преданность.

Вадим Щеглов:
Чего ты никогда не простишь?

Руслан Алехно:
Я думаю, что, всё-таки, наверное, предательства.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеешь до сих пор?

Руслан Алехно:
Не знаю даже такого.

Вадим Щеглов:
На что бы никогда не потратил деньги?

Руслан Алехно:
На что бы… Да мне кажется, я на всё трачу деньги.

Вадим Щеглов:
Человек, который изменил для тебя всё?

Руслан Алехно:
Это моя дочка.

Вадим Щеглов:
О чём ты мечтаешь?

Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы

Руслан Алехно:
О сыне.

Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…

Руслан Алехно:
Когда остаётся человеком.

Вадим Щеглов:
Музыка – это…

Руслан Алехно:
Музыка – это жизнь.

Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»

Вадим Щеглов:
Слава – это…

Руслан Алехно:
Слава – это часть профессии.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Руслан Алехно:
Любовь – это Вселенная.

Вадим Щеглов:
Успех?

Руслан Алехно:
Успех – это труд.

Вадим Щеглов:
Деньги?

Руслан Алехно:
Деньги – это средство для существования.

Вадим Щеглов:
Деньги или успех?

Руслан Алехно:
Деньги, деньги. Да я шучу! Успех.

Вадим Щеглов:
Оказавшись перед Господом, что ты Ему скажешь?

Руслан Алехно:
Прости меня, Господи.

Также в интервью Руслан Алехно рассказал:

– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу

– о Бузовой, «Песнярах» и вкусах зрителей

– каково петь под «фанеру»

– о своём райдере   

– почему белорусов любят за рубежом

Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Руслан Алехно, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Качество, которое ты больше всего ценишь в людях? Руслан Алехно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бешеная лиса пробралась в дом и укусила лежавшую в кровати женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика