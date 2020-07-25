Не надо завидовать: на ОНТ пояснили смысл жестов Тихановской и “боевых подруг”. А теперь посмотрите на любимый палец и жесты Лукашенко

“Симпатичные девушки, каждые по своему. Наверняка талантливые. Но речь о методологии. Дамы, вместо разработки политической программы запустили в интернет альтернативное толкование голливудского жеста“сойки-пересмешницы” [из серии фильмов "Голодные игры". —]. И толком не пояснили смысл. Такое ощущение, что предлагается “любить”, “бить” и “резать”, — рассказал на ОНТ ведущий