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Не надо завидовать: на ОНТ пояснили смысл жестов Тихановской и “боевых подруг”. А теперь посмотрите на любимый палец и жесты Лукашенко

25.07.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В программе “Будет дополнено” на ОНТ рассказали про смысл жестов Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой:

Не надо завидовать: на ОНТ пояснили смысл жестов Тихановской и “боевых подруг”. А теперь посмотрите на любимый палец и жесты Лукашенко
фото: https://mspring.online/
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В программе “Будет дополнено” на ОНТ рассказали про смысл жестов Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, пишет euroradio.fm

“Симпатичные девушки, каждые по своему. Наверняка талантливые. Но речь о методологии. Дамы, вместо разработки политической программы запустили в интернет альтернативное толкование голливудского жеста“сойки-пересмешницы” [из серии фильмов "Голодные игры". — Еврорадио]. И толком не пояснили смысл. Такое ощущение, что предлагается “любить”, “бить” и “резать”, — рассказал на ОНТ ведущий Игорь Тур.


Кандидатка в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова / Reuters
 
Фото: AFP
president.gov.by
Скриншот ОНТ, reform.by
mspring.online
udf.by
 
 
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В программе “Будет дополнено” на ОНТ рассказали про смысл жестов Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой:
 
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