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Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Весомый плюсик в копилочку интересных мест Брестской области. Всё-таки есть в старых усыпальницах и усадьбах что-то чарующее и завораживающе, будоражащее воображение.

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

Построена в стиле неоготики, в 1908 (1907) году, стараниями последнего владельца усадьбы Раковица Теодором Толлочко (1876-1946).

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики
 Часовня-усыпальница Толлочко, Брестский район д. Раковица в стиле неоготики

 
 
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  Весомый плюсик в копилочку интересных мест Брестской области. Всё-таки есть в старых усыпальницах и усадьбах что-то чарующее и завораживающе, будоражащее...
 
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