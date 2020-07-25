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Брестское "Динамо" сыграет в гостях у "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

25.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очередные встречи 19-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестское "Динамо" сыграет в гостях у "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо", пропускавшие два предыдущих тура, сыграют на поле минского стадиона "Трактор" против "Ислочи" (начало в 16.30). Футболисты "Ислочи" в последних турах играют крайне неудачно, потерпев три поражения кряду.

Также сегодня аутсайдер турнира "Белшина" примет в Бобруйске гостей из гродненского "Немана" (начало в 18.30), а минское "Динамо" сыграет на своей арене с "Городеей" (начало в 20.30). Все сегодняшние игры телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи", футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Минском", а столичный "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты первых матчей 19-го тура, состоявшихся вчера: "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0.

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 31 (17), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 27 (18), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Минск) - 27 (18), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 23 (18), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (18).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей. На гол меньше забили его одноклубник Виталий Лисакович и молдавский легионер "Витебска" Ион Николаеску.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Очередные встречи 19-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. Действующие чемпионы...
 
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