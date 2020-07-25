Фото, которые говорят больше, чем слова: сколько народа собирают пикеты за Лукашенко и Тихановскую

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В Глубоком, где живет около 18 тысяч человек, пикет Светланы Тихановской в пятницу днем собрал около тысячи жителей (по информации TUT.BY).













Фото Надежда Бужан, Наша Ніва





В Новополоцке на встречу с Тихановской по разным оценкам пришло около трех тысяч человек. Как сообщает Наша Ніва, за километр от места агитации парковка была заполнена.













Фото Радыё Свабода





А это Витебск : тихий парк в частном секторе никогда не видел столько людей, пишет Радыё Свабода. Корреспондент «Нашай Нівы» оценил количество собравшихся в 8000 человек.









Жители Витебска на встрече со Светланой Тихановской. Фото Алесь Пилецкий, TUT.BY





«Силой любимым не будешь». Митинг Тихановской в Борисове: пришло несколько тысяч человек









Безлюдная площадка для агитации около стадиона «Локомотив» в Гомеле. Фото Радыё Свабода





Доверенное лицо Светланы Тихановской Юрий Власов получил ответ от исполкомов, согласно которому агитировать на пикетах в Гомельской области можно только утром (с 8 до 12) или вечером (с 21 до 22). Как пояснил Власов Радыё Свабода, устно ему объяснили, что остальное время занято доверенным лицом Александра Лукашенко.





В среду на двух из трех разрешенных в Гомеле площадок для агитации по состоянию на 16.30–17.00 пикетов не было.









Площадка для агитации около Центра инклюзивной культуры в Гомеле. Фото Радыё Свабода





Сотрудники стадиона «Локомотив» и центра инклюзивной культуры ничего о пикетах не слышали.



