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Фото, которые говорят больше, чем слова: сколько народа собирают пикеты за Лукашенко и Тихановскую
Источник материала: Партизан
Фото t.me/viktarbabarykaofficial
В Глубоком, где живет около 18 тысяч человек, пикет Светланы Тихановской в пятницу днем собрал около тысячи жителей (по информации TUT.BY).
Фото Надежда Бужан, Наша Ніва
В Новополоцке на встречу с Тихановской по разным оценкам пришло около трех тысяч человек. Как сообщает Наша Ніва, за километр от места агитации парковка была заполнена.
Фото Радыё Свабода
А это Витебск: тихий парк в частном секторе никогда не видел столько людей, пишет Радыё Свабода. Корреспондент «Нашай Нівы» оценил количество собравшихся в 8000 человек.
Жители Витебска на встрече со Светланой Тихановской. Фото Алесь Пилецкий, TUT.BY
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Безлюдная площадка для агитации около стадиона «Локомотив» в Гомеле. Фото Радыё Свабода
Доверенное лицо Светланы Тихановской Юрий Власов получил ответ от исполкомов, согласно которому агитировать на пикетах в Гомельской области можно только утром (с 8 до 12) или вечером (с 21 до 22). Как пояснил Власов Радыё Свабода, устно ему объяснили, что остальное время занято доверенным лицом Александра Лукашенко.
В среду на двух из трех разрешенных в Гомеле площадок для агитации по состоянию на 16.30–17.00 пикетов не было.
Площадка для агитации около Центра инклюзивной культуры в Гомеле. Фото Радыё Свабода
Сотрудники стадиона «Локомотив» и центра инклюзивной культуры ничего о пикетах не слышали.
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Салідарнасць сравнила пикеты.
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