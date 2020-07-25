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А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров

25.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Доводилось ли вам читать книги по саморазвитию? Иногда в них пишут, что человеку нужно найти себе кумира. Писатель советует читателю ориентироваться на своего кумира и подражать ему, чтобы стать лучше. И уже потом, достигнув определённого уровня мастерства, двигаться дальше самостоятельно.

Вероятно, актёры тоже слышали об этой рекомендации. Некоторые артисты так серьёзно изучают образ своих кумиров, что становятся похожи на них. Иногда знаменитости даже и не замечают этого, но от внимательного взгляда зрителя ничто не может ускользнуть.

Екатерина Копанова и Ирина Муравьева

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: instagram.com/ekaterina_kopanova и Кино-театр.ру

Пётр Красилов и Леонид Куравлёв

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: instagram.com/petrkrasilov_art и кадр из фильма «Нейлон 100%»

Анна Снаткина и Валентина Панина

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: instagram.com/snatkina_anna и кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Юлия Пересильд и Татьяна Веденеева

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: instagram.com/juliaperesild и instagram.com/tatyana.vedeneeva

Светлана Ходченкова и Ирина Купченко

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova и кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Дмитрий Певцов и Валентин Гафт

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: instagram.com/pravoslavnaya_krasavitsa и кадр из фильма «Гонки по вертикали»

Эльвира Болгова и Наталья Гундарева

А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Фото: vk.com / Эльвира Болгова и кадр из сериала «Саломея»

Ранее мы сравнили ещё нескольких советских и российских актрис. В некоторых случаях сходство просто поражает – здесь подробности

Люди в материале: Екатерина Копанова, Ирина Муравьева, Пётр Красилов, Леонид Куравлёв, Анна Снаткина, Валентина Панина, Юлия Пересильд, Татьяна Веденеева, Светлана Ходченкова, Ирина Купченко, Дмитрий Певцов, Валентин Гафт, Эльвира Болгова, Наталья Гундарева

 
 
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Доводилось ли вам читать книги по саморазвитию? Иногда в них пишут, что человеку нужно найти себе кумира. Писатель советует читателю ориентироваться на своего...
 
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