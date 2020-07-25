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А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Источник материала: СТВ
Доводилось ли вам читать книги по саморазвитию? Иногда в них пишут, что человеку нужно найти себе кумира. Писатель советует читателю ориентироваться на своего кумира и подражать ему, чтобы стать лучше. И уже потом, достигнув определённого уровня мастерства, двигаться дальше самостоятельно.
Вероятно, актёры тоже слышали об этой рекомендации. Некоторые артисты так серьёзно изучают образ своих кумиров, что становятся похожи на них. Иногда знаменитости даже и не замечают этого, но от внимательного взгляда зрителя ничто не может ускользнуть.
Екатерина Копанова и Ирина Муравьева
Пётр Красилов и Леонид Куравлёв
Анна Снаткина и Валентина Панина
Юлия Пересильд и Татьяна Веденеева
Светлана Ходченкова и Ирина Купченко
Дмитрий Певцов и Валентин Гафт
Эльвира Болгова и Наталья Гундарева
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Доводилось ли вам читать книги по саморазвитию? Иногда в них пишут, что человеку нужно найти себе кумира. Писатель советует читателю ориентироваться на своего...
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