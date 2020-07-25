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Первый миллион тонн зерна собрали в Беларуси

25.07.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый миллион тонн зерна собрали в Беларуси

Аграрии рассчитывают на хороший урожай. В этом году на земле все сложилось как нельзя удачно. Больше 12% полей уже убрано. Помогла и хорошая погода, и ранние всходы. По этим же причинам всю уборочную кампанию могут завершить за 22 дня. Пока первой идет Гомельская область – 30% земли здесь уже обработали.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Дополнительно полученное зерно направлено на развитие животноводства. Это уже сегодня даёт чётко понять, что мы сохраним эту прибавку до конца года и выйдем на рост 105,5% к уровню 2019-го. И обеспечим прибавку в 2021 году и в экспортном потенциале».

За Гомельской областью идёт Брестский регион, догоняет Гродненская область, замыкает самая «северная» – Витебская. Урожайность в этом году выше, чем в прошлом – собирают 37 центнеров зерна с гектара и ценят каждый солнечный день, когда работа в поле не останавливается. Идеальные условия – как сейчас за окном, а вот завтра аграриям будет работать тяжелее – в стране обещают до +29 градусов тепла.

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Аграрии рассчитывают на хороший урожай. В этом году на земле все сложилось как нельзя удачно. Больше 12% полей уже убрано. Помогла и хорошая погода, и ранние всходы....
 
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