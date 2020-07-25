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Снежная буря в Патагонии: температура упала до -40°С, сотни домов остались без электричества
Источник материала: СТВ
Новости Аргентины. Непогода в аргентинской Патагонии. На регион обрушилась снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шквалистый ветер и ливень сметали все на своем пути и буквально сбивал с ног людей. Сотни домов остались без электричества.
Температура воздуха опустилась до несвойственных для этого региона показателей – столбики термометров фиксируют -40°С.
Непогода продолжает бушевать, потому к восстановительным работам приступить не удается. По прогнозам синоптиков, стихия пока не собирается отступать.
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Новости Аргентины. Непогода в аргентинской Патагонии. На регион обрушилась снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шквалистый ветер и ливень...
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