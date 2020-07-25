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Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий

25.07.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы знаем Высоцкого по его песням и фильмам. Для нас он просто хороший артист, но для некоторых людей Владимир был кем-то особенным. Для его родителей, для жён и детей Высоцкий был тем человеком, на которого можно положиться, с кем можно поговорить на серьёзные темы и попросить совет.

Совместных фотографий артиста с близкими было сделано не так много, но именно поэтому эти снимки так ценны. Предлагаем вам взглянуть на семь редких фото Владимира Высоцкого с семьёй.

Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Фото из открытых источников (Владимир с родителями)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографийФото из открытых источников (Владимир с первой супругой Изой Высоцкой)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Фото из открытых источников (Владимир с первой супругой Изой Высоцкой)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Фото из открытых источников (Владимир со второй супругой Людмилой Абрамовой) 

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Фото из открытых источников (Людмила Абрамова с сыновьями Никитой и Аркадием)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Фото: marinavlady.ru (Владимир с третьей супругой Мариной Влади)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Фото: marinavlady.ru (Владимир с третьей супругой Мариной Влади)

Стоит признать, что Высоцкий умел произвести на девушек впечатление. У своей второй супруги Владимир при первой встрече попросил денег, а затем предложил выйти за него замуж.

Подробнее об истории знакомства родителей рассказал их сын – Никита Высоцкий (здесь подробнее). 

Люди в материале: Владимир Высоцкий, Нина Высоцкая, Семён Высоцкий, Иза Высоцкая, Людмила Абрамова, Марина Влади, Никита Высоцкий, Аркадий Высоцкий

 
Теги: знакомства
 
 
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Все мы знаем Высоцкого по его песням и фильмам. Для нас он просто хороший артист, но для некоторых людей Владимир был кем-то особенным. Для его родителей, для жён и...
 
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