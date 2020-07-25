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Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий
Источник материала: СТВ
Все мы знаем Высоцкого по его песням и фильмам. Для нас он просто хороший артист, но для некоторых людей Владимир был кем-то особенным. Для его родителей, для жён и детей Высоцкий был тем человеком, на которого можно положиться, с кем можно поговорить на серьёзные темы и попросить совет.
Совместных фотографий артиста с близкими было сделано не так много, но именно поэтому эти снимки так ценны. Предлагаем вам взглянуть на семь редких фото Владимира Высоцкого с семьёй.
Фото из открытых источников (Владимир с первой супругой Изой Высоцкой)
Стоит признать, что Высоцкий умел произвести на девушек впечатление. У своей второй супруги Владимир при первой встрече попросил денег, а затем предложил выйти за него замуж.
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Все мы знаем Высоцкого по его песням и фильмам. Для нас он просто хороший артист, но для некоторых людей Владимир был кем-то особенным. Для его родителей, для жён и...
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