Начала работу «горячая линия» Комитета государственного контроля Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





Второй этап вступительной кампании-2020 стартовал в учреждениях среднего специального и высшего образования республики 20 июля и 25 июля соответственно. Комиссия по контролю за проведением вступительных испытаний в учреждениях образования Гродненской области контролирует процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов в состав студентов, учащихся.

Наряду с выполнением задач по предотвращению нарушений в ходе вступительных испытаний члены комиссии будут в сжатые сроки объективно рассматривать обращения абитуриентов и их родителей.

Для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии»:

в Гродно (8 0152) 79-88-40, 79-88-16, 79-88-01,в Лиде (8 0154) 64-65-01, 64-65-03.

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