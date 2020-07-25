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Начала работу «горячая линия» Комитета государственного контроля Гродненской области
25.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Второй этап вступительной кампании-2020 стартовал в учреждениях среднего специального и высшего образования республики 20 июля и 25 июля соответственно. Комиссия по контролю за проведением вступительных испытаний в учреждениях образования Гродненской области контролирует процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов в состав студентов, учащихся.
Для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии»:
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Второй этап вступительной кампании-2020 стартовал в учреждениях среднего специального и высшего образования республики 20 июля и 25 июля соответственно. Комиссия по...
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