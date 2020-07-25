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Начала работу «горячая линия» Комитета государственного контроля Гродненской области

25.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Начала работу «горячая линия» Комитета государственного контроля Гродненской области

Второй этап вступительной кампании-2020 стартовал в учреждениях среднего специального и высшего образования республики 20 июля и 25 июля соответственно. Комиссия по контролю за проведением вступительных испытаний в учреждениях образования Гродненской области контролирует процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов в состав студентов, учащихся.
Наряду с выполнением задач по предотвращению нарушений в ходе вступительных испытаний члены комиссии будут в сжатые сроки объективно рассматривать обращения абитуриентов и их родителей.

Для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии»: 
в Гродно (8 0152) 79-88-40, 79-88-16, 79-88-01,в Лиде (8 0154) 64-65-01, 64-65-03.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Второй этап вступительной кампании-2020 стартовал в учреждениях среднего специального и высшего образования республики 20 июля и 25 июля соответственно. Комиссия по...
 
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