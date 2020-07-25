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Круче, чем рок-звезда. Посмотрите, как мощно встречают Тихановскую в разных городах Беларуси

25.07.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас в Беларуси идет финальный этап избирательной кампании – агитация за кандидатов в президенты. Пока Лукашенко посещает заводы и предприятия, Тихановская вместе с представителями штабов Цепкало и Бабарико гастролирует по городам Беларуси. И все больше ее пикеты напоминают рок-концерт – людей собирается довольно много, и поддерживают они своего кандидата очень шумно. 

Напомним, Тихановская заявила, что за три неделе собирается провести 160 агитационных пикетов. Первые из них начались еще на прошлой неделе – 19 июля пикет прошел в Минске, куда пришло до 10 тысяч человек. На этой неделе Тихановская уже успела побывать в Борисове, в Глубоком, в Новополоцке, в Витебске, в Орше и в Могилеве. И везде собрала аншлаг. 

Просто посмотрите, что происходило на пикете в Витебске. 

В маленьких городах на Тихановскую тоже идут. Вот, например, как прошла ее встреча в Лиде. 

В вот так в Новополоцке: 

Вот так в Глубоком:

И, судя по всему, сегодняшний пикет в Могиле тоже будет очень большой. 

Фото обложки: Канаплев+Лейдик

Читайте по теме: Тихановскую снимут с выборов? Осмелятся ли открыть огонь по людям? Что будет в Беларуси после 9 августа – говорит политолог

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Прямо сейчас в Беларуси идет финальный этап избирательной кампании – агитация за кандидатов в президенты. Пока Лукашенко посещает заводы и предприятия,...
 
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