Круче, чем рок-звезда. Посмотрите, как мощно встречают Тихановскую в разных городах Беларуси

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас в Беларуси идет финальный этап избирательной кампании – агитация за кандидатов в президенты. Пока Лукашенко посещает заводы и предприятия, Тихановская вместе с представителями штабов Цепкало и Бабарико гастролирует по городам Беларуси. И все больше ее пикеты напоминают рок-концерт – людей собирается довольно много, и поддерживают они своего кандидата очень шумно.

Напомним, Тихановская заявила, что за три неделе собирается провести 160 агитационных пикетов. Первые из них начались еще на прошлой неделе – 19 июля пикет прошел в Минске, куда пришло до 10 тысяч человек. На этой неделе Тихановская уже успела побывать в Борисове, в Глубоком, в Новополоцке, в Витебске, в Орше и в Могилеве. И везде собрала аншлаг.

Просто посмотрите, что происходило на пикете в Витебске.

В маленьких городах на Тихановскую тоже идут. Вот, например, как прошла ее встреча в Лиде.

В вот так в Новополоцке:

Вот так в Глубоком:

И, судя по всему, сегодняшний пикет в Могиле тоже будет очень большой.

Фото обложки: Канаплев+Лейдик