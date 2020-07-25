Звание «Женщина года» во Дворце Республики получили 38 белорусок

Источник материала: ОНТ

Самые «нужные и красивые»: мамы, руководители и общественные активистки. Сегодня во Дворце Республики звание «женщина года» получили сразу 38 белорусок. В пяти номинациях они добились впечатляющих успехов.

Победительниц отбирали в каждой области. Категории все «говорящие»: «хозяйка села», «культура и духовность», «успешный руководитель», «материнская слава»… Роль женщины в белорусском обществе – если не центральная, то одна из ведущих. В подтверждение – эта церемония красоты и профессионализма. Кстати, проводится в Беларуси уже в 12-й раз.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «С женщины всё начинается: это и рождение детей, это и материнство, и воспитание детей. И самое главное, что женщины успевают и руководить, и созидать, и во всех профессиях реализовываться. Если посмотреть по тому, как представлен наш прекрасный пол в госуправлении, это 40% нашего парламента. Это самый высокий показатель, если в среднем по парламентам порядка 25,6%».

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин: «Белорусский союз женщин всегда способствовал тому, чтобы роль женины в обществе возрастала, и чтобы всё больше женщин было и в управлении. Потому что, чем больше женщин в управлении государством, то, естественно, в этом всегда стабильность».

«Васильковые жар-птицы» нашли своих обладательниц, но это не все награды. Вне конкурса в этом году решили отдельно поощрить женщин-медиков. Тех, кто в период пандемии не растерялся и по-мужски стойко выдержал это непростое время.

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