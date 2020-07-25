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Звание «Женщина года» во Дворце Республики получили 38 белорусок
Источник материала: ОНТ
Самые «нужные и красивые»: мамы, руководители и общественные активистки. Сегодня во Дворце Республики звание «женщина года» получили сразу 38 белорусок. В пяти номинациях они добились впечатляющих успехов.
Победительниц отбирали в каждой области. Категории все «говорящие»: «хозяйка села», «культура и духовность», «успешный руководитель», «материнская слава»… Роль женщины в белорусском обществе – если не центральная, то одна из ведущих. В подтверждение – эта церемония красоты и профессионализма. Кстати, проводится в Беларуси уже в 12-й раз.
«Васильковые жар-птицы» нашли своих обладательниц, но это не все награды. Вне конкурса в этом году решили отдельно поощрить женщин-медиков. Тех, кто в период пандемии не растерялся и по-мужски стойко выдержал это непростое время.
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Самые «нужные и красивые»: мамы, руководители и общественные активистки. Сегодня во Дворце Республики звание «женщина года» получили сразу 38 белорусок. В пяти...
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