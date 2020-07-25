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В какой стране еще такое возможно? В Петербурге из-за приезда Путина задержали актеров массовки в милицейской форме

25.07.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федорцов уточнил, что сумел избежать поездки в отдел, но троих его коллег отвезли в полицию. Позже их всех отпустили после беседы. По словам артиста, съемки проходили с ведома петербургских властей, но о реквизите с погонами их не предупредили


Фото из открытого доступа, актер Андрей Федорцов

В Санкт-Петербурге в день генеральной репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота задержали актеров массовки в милицейской форме на съемках кино, сообщил в своем Instagram Гоша Куценко. "У нас на съемке милицейское кино, и массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли", - рассказал он.

По словам Куценко, заслуженного артиста России, звезду сериала "Убойная сила" Андрея Федорцова в форме подполковника "везли под плащ-палаткой. Нормально вообще?" Коллега артиста уточнил, что задержание объяснили приездом президента России Владимира Путина: "Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили".


Федорцов позже уточнил "Фонтанке", что сумел избежать поездки в отдел, но троих его коллег отвезли в полицию. Позже их всех отпустили после беседы. По словам артиста, съемки проходили с ведома петербургских властей, но о реквизите с погонами их не предупредили. "Полицейскую форму тоже нужно согласовывать, так что интерес понятен. В Москве так задержали каскадера, оштрафовали. А здесь еще и подготовка к параду, и мы попали в самый эпицентр", - сказал Федорцов.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Петербурге 26 июля. Он состоит из двух частей: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Всего в параде будут участвовать более 40 кораблей, воздушную часть представят 40 самолетов и вертолетов. По Адмиралтейской набережной пройдут 10 парадных расчетов, а также военно-духовой оркестр и рота почетного караула.
 
 
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Федорцов уточнил, что сумел избежать поездки в отдел, но троих его коллег отвезли в полицию. Позже их всех отпустили после беседы. По словам артиста, съемки...
 
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