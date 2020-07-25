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Лобач и Галкина высказались о ІІ Европейских играх

25.07.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Беларусь всегда открыта для друзей. Она гостеприимна и приветлива. А Минск не раз доказывал – проведение самых престижных мировых форумов ему по плечу, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Детское «Евровидение», чемпионат мира по хоккею, И конечно же ІІ Европейские игры. Такое забыть невозможно.

Лобач и Галкина высказались о ІІ Европейских играх

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:
Такой праздник, который был у нас на ІІ Европейских играх, очень много значит. И много моих друзей, и иностранцы, и судьи – все говорили, какой у нас прекрасный чистый город, насколько организаторы постарались создать все условия для спортсменов. И, конечно, спортсмены старались не подвести своих родных и близких, тренеров, чтобы этот праздник удался.

И, конечно, Европейские игры очень были запоминающиеся. Запоминающиеся в борьбе, запоминающиеся по проведению и, вообще, по тому празднику, который сделала наша страна.

Лобач и Галкина высказались о ІІ Европейских играх

Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
Это одни из таких соревнований, которые мне запомнились. И я очень рада, что мне предоставилась возможность там выступить, вообще, застать этот момент, чтобы это было в Минске.

Это было очень тяжело, потому что домашняя арена. Но то, что уже позади, то, что уже сделано – я прямо безумно счастлива.

Люди в материале: Марина Лобач, Екатерина Галкина

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь всегда открыта для друзей. Она гостеприимна и приветлива. А Минск не раз доказывал – проведение самых престижных мировых форумов ему по плечу,...
 
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