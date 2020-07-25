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Лобач и Галкина высказались о ІІ Европейских играх
Источник материала: СТВ
Беларусь всегда открыта для друзей. Она гостеприимна и приветлива. А Минск не раз доказывал – проведение самых престижных мировых форумов ему по плечу, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Детское «Евровидение», чемпионат мира по хоккею, И конечно же ІІ Европейские игры. Такое забыть невозможно.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:
Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
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Беларусь всегда открыта для друзей. Она гостеприимна и приветлива. А Минск не раз доказывал – проведение самых престижных мировых форумов ему по плечу,...
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