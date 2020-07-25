Максим Недосеков провел выставочную тренировку по прыжкам в высоту

Источник материала: ОНТ

Прыгнуть выше головы в прямом смысле удалось одному из самых титулованных белорусских легкоатлетов Максиму Недосекову.

Небольшая открытая тренировка спортсмена для журналистов с элементами шоу. Для Недосекова не составило труда преодолеть планку выше двух метров. Его личный рекорд — 235 сантиметров, установленный в Минске на матче Европа-США. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату страны, который стартует на стадионе «Динамо» 31 июля.

Для наших спортсменов «Белорусские легкоатлетические игры» станут первым большим стартом после длительной паузы. И они намерены порадовать болельщиков хорошими результатами. Напомним, турнир пройдет на национальном олимпийском стадионе с 31 июля по 2 августа. Кстати, многие наши спортсмены в эти дни уже должны были бы быть в Японии на открытии Олимпиады. Но, напомним, главный старт четырёхлетия перенесен на 2021 год.

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