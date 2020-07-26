В Японии состоялась официальная церемония переноса Олимпийских игр

Источник материала: ОНТ

В эти дни мир мог бы жить большим спортом и подстраивать часы под режим жизни в Токио – там 24 июля должны были стартовать Олимпийские игры.



В Японии до последнего надеялись, что Игры пройдут в срок. Вместо этого состоялась официальная церемония переноса соревнований – из-за пандемии главное спортивное событие отложили на год. Церемония была красноречивой – известная японская пловчиха сообщила миру о переносе на пустой арене. Ждём следующего июля.

Название Игр – «Токио-2020» – не изменится. К тому же Олимпийский огонь останется в Японии как пламя надежды. Лишь мировые войны были единственным поводом для отмены Игр. Дважды. И Токио в этом смысле не повезло в 1940-м году. Состоится ли нынешняя Олимпиада? Новый обратный отсчёт уже запустили. И мы очень надеемся вместе с белорусскими олимпийцами, завоевавшими лицензии в 15 видах спорта. Не исключено, что соревнования пройдут без зрителей, а формат Игр будет упрощен.

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