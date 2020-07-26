Врач-диетолог составил рейтинг самых полезных продуктов

Источник материала: ОНТ

Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург составил рейтинг наиболее полезных продуктов для человека, который хочет вести здоровый образ жизни. Об этом пишет «РИА Новости».

Он считает, что в рационе каждого обязательно должна быть морская рыба: лосось, сардина, скумбрия и сельдь. Такие продукты содержат множество нужных компонентов — прежде всего, Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, оказывающих противовоспалительное действие и улучшающих состояние сосудов и мембран клеток.

Рыба также богата витамином D, цинком, йодом и другими полезными веществами.

На втором месте рейтинга — овощи, которые Михаил Гинзбург разделил на две категории. Первая — крестоцветные, сюда можно отнести все виды капусты.

«Они не дают раку сформироваться», — уверяет диетолог.

Также крестоцветные овощи – отличный источник кальция. Гинзбург отмечает, что в рацион можно включить редиску и репу.

Также на втором месте рейтинга расположились окрашенные овощи - морковь, перец, томаты, способствующие улучшению кровотока, микроциркуляции крови и состояния стенок сосудов.

На третьем месте - приправы: куркума, имбирь, перец, чеснок и лук.

«Все перечисленное очень хорошо снижает тканевое воспаление и риск развития инсулинорезистентности», — уверен диетолог.

На четвертом месте рейтинга - оливковое и льняное масла, являющиеся источниками противовоспалительных Омега-9 и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Врач подчеркивает, что если подсолнечного масла в организме много, это напротив делает человека больным. Поэтому всего хорошего – в меру.

На пятом месте — кисломолочные продукты, улучшающие состояние кишечной микрофлоры и обогащающие организм кальцием.

«К полезным продуктам также относятся грубый хлеб, ягоды, фрукты и гречка. В такой пище мало сахара, она благоприятно действует на наш обмен веществ, который помогает нашим клеткам постоянно обновляться и самоочищаться. Все это позволяет нам жить долго счастливо», — подытожил Гинзбург.









Фото: ArtTower, Pixabay

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