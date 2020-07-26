|
Врач-диетолог составил рейтинг самых полезных продуктов
Источник материала: ОНТ
Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург составил рейтинг наиболее полезных продуктов для человека, который хочет вести здоровый образ жизни. Об этом
Он считает, что в рационе каждого обязательно должна быть морская рыба: лосось, сардина, скумбрия и сельдь. Такие продукты содержат множество нужных компонентов — прежде всего, Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, оказывающих противовоспалительное действие и улучшающих состояние сосудов и мембран клеток.
Рыба также богата витамином D, цинком, йодом и другими полезными веществами.
На втором месте рейтинга — овощи, которые Михаил Гинзбург разделил на две категории. Первая — крестоцветные, сюда можно отнести все виды капусты.
Также крестоцветные овощи – отличный источник кальция. Гинзбург отмечает, что в рацион можно включить редиску и репу.
Также на втором месте рейтинга расположились окрашенные овощи - морковь, перец, томаты, способствующие улучшению кровотока, микроциркуляции крови и состояния стенок сосудов.
На третьем месте - приправы: куркума, имбирь, перец, чеснок и лук.
На четвертом месте рейтинга - оливковое и льняное масла, являющиеся источниками противовоспалительных Омега-9 и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Врач подчеркивает, что если подсолнечного масла в организме много, это напротив делает человека больным. Поэтому всего хорошего – в меру.
На пятом месте — кисломолочные продукты, улучшающие состояние кишечной микрофлоры и обогащающие организм кальцием.
Фото: ArtTower, Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург составил рейтинг наиболее полезных продуктов для человека, который хочет вести здоровый образ жизни. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)